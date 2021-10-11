На Ривненщине из-за случая полиомиелита проведут массовую вакцинацию детей
В Ривненской области начали внеочередную вакцинацию детей от полиомиелита
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В течение 14 дней - до 22 октября пройдет неотложный тур вакцинации на территории области для детей до 5 лет независимо от ранее проведенной вакцинации.
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Следующие три раунда будут длиться 90 дней и охватят все население области этой возрастной группы.
Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о том, что невакцинированные дети не будут допускать к обучению.
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