На Ривненщине из-за случая полиомиелита проведут массовую вакцинацию детей

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В течение 14 дней - до 22 октября пройдет неотложный тур вакцинации на территории области для детей до 5 лет независимо от ранее проведенной вакцинации.



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Следующие три раунда будут длиться 90 дней и охватят все население области этой возрастной группы.

Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о том, что невакцинированные дети не будут допускать к обучению.