Об этом он сообщил на странице Facebook.

Еще вчера я сообщал, что Ривненский городской суд обязал Главное управление Нацполиции Ривненщины открыть против меня уголовное производство по иску Ривненской епархии РПЦ в Украине за системную борьбу против них как ячеек русского мира, - отметил депутат.

"Еще вчера я обращался к коллегам-депутатам с призывом положить конец этой организации в нашей области и на очередной сессии принять решение о запрете деятельности религиозных организаций, центр управления которых находится в государстве-агрессоре", - добавил он.

Кондрачук отметил, что вместо этого сегодня отдельные депутаты фракций "Слуга Народа", ВО "Батькивщина", "Сила и честь" и "За будущее" зарегистрировали в областном совете проект решения о его увольнении.

“Причина – “из-за вынесения на сессию вопросов, раскалывающих общество”. Конечно, это точно не та реакция и поддержка, которой я ожидал от коллег, несколько недель назад не пришедших на внеочередную сессию, где мы должны были рассматривать вопросы запрета Московского патриархата. Конечно, я надеялся, что коллеги поняли ошибочность своих действий и на очередной сессии поддержат соответствующее государственное решение, лежащее в плоскости национальной безопасности. Однако есть как есть. Хотите увольнять – пробуйте”, – заметил председатель областного совета.

"Никакая должность не заставит меня отказаться от своих принципов и ценностей Украины и пойти на соглашение с теми, кто во времена страшной войны защищает московию в Украине", - подчеркнул представитель "Европейской солидарности".

Кондрачук поблагодарил за поддержку, несгибаемость и четкую проукраинскую позицию побратимов из Европейской Солидарности, ВО Свобода и РПЛ (???), а также депутатов других фракций, которые не подписались под инициативой своих отдельных коллег о смене руководителя совета.

“Стыдно, что в патриотической, казалось бы, Ривненщине, во время такой страшной войны, мы не можем положить конец организации, которая была крепким оплотом врага на протяжении всей нашей независимости. Стыдно, что у этой организации до сих пор есть покровители в высших властных кабинетах”, – добавил председатель областного совета.

Он также отметил, что информация о его возможном увольнении приведет к эйфории среди духовенства и прихожан московской церкви, а за депутатов, которые это инициируют, там обязательно помолятся Кириллу. "Не знаю, правда, что эти депутаты скажут собственной совести", - добавил он.

“Я ведь точно знаю, что “боритесь – поборете”. Особенно если за тобой люди и правда”, – отметил глава облсовета.

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