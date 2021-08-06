На РивнеАзоте установят систему мониторинга качества воздуха

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



"Система в режиме реального времени будет контролировать наличие и концентрацию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Новая система будет определять содержание в воздухе оксида углерода, аммиака, диоксида азота", - говорится в сообщении.



Также известно, что сейчас специалисты предприятия начали подготовительные работы для установки новой системы и разрабатывают всю необходимую документацию для выбора подрядчика.



Ожидается, что установку системы мониторинга и сертификации установят следующей весной.



Сейчас на заводе действует лаборатория, которая постоянно следит за состоянием окружающей среды.



По словам главы правления ПрAT "PивнеАзот" Михаила Заблуды, решение установить автоматизированную систему экологического мониторинга состояния воздуха связано с производственной неполадкой на заводе, произошедшей в июле этого года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb