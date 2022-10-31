Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Сергей Кузан прокомментировал последствия ночных взрывов в Севастополе 29 октября, во время которых были повреждены по меньшей мере три российских корабля-носителя "калибров".



"Я напомню, что это самое защищенное место Севастополя и вообще всего Крыма. То есть этим "хлопком" умножили российский флот на ноль, потому что применяли не только воздушные беспилотники, но и морские катера, которые фактически дистанционно пилотировались, и им удалось прорваться в сердце российской военной базы, в которую превратила РФ наш Крым. Поэтому это не только практический удар, а самое главное, что это огромная репутационная потеря для России. То есть можно ставить крест на России как морской державе, если она не может отражать такого рода атаки", – заметил военный эксперт.



Сергей Кузан добавил, что еще предстоит установить степень повреждения российских кораблей, ведь под атаку попал новый, после крейсера "Москва", флагман российского флота, фрегат "Адмирал Макаров".

29 октября военный журналист Цаплиенко сообщил, что в Севастополе повреждены три российских корабля-носителя "калибров", среди них есть фрегат под названием "Адмирал Макаров"

30 октября в оккупированном Севастополе прогремели взрывы.

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