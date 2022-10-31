На РФ можно ставить крест как на морской державе, если она не может отражать атаки на свои корабли, – военный эксперт Кузан
Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, считает, что "хлопок" умножил российский флот на ноль и нанес огромную репутационную потерю России
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Сергей Кузан прокомментировал последствия ночных взрывов в Севастополе 29 октября, во время которых были повреждены по меньшей мере три российских корабля-носителя "калибров".
"Я напомню, что это самое защищенное место Севастополя и вообще всего Крыма. То есть этим "хлопком" умножили российский флот на ноль, потому что применяли не только воздушные беспилотники, но и морские катера, которые фактически дистанционно пилотировались, и им удалось прорваться в сердце российской военной базы, в которую превратила РФ наш Крым. Поэтому это не только практический удар, а самое главное, что это огромная репутационная потеря для России. То есть можно ставить крест на России как морской державе, если она не может отражать такого рода атаки", – заметил военный эксперт.
Сергей Кузан добавил, что еще предстоит установить степень повреждения российских кораблей, ведь под атаку попал новый, после крейсера "Москва", флагман российского флота, фрегат "Адмирал Макаров".
- 29 октября военный журналист Цаплиенко сообщил, что в Севастополе повреждены три российских корабля-носителя "калибров", среди них есть фрегат под названием "Адмирал Макаров"
- 30 октября в оккупированном Севастополе прогремели взрывы.
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