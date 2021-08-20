На репетиции парада ко Дню Независимости в Киеве показали турецкий беспилотник Bayraktar

Видео с самолетом обнародовал нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Напомним, Минобороны сообщало, что на военном параде будут показаны беспилотники Bayraktar.

В пятницу, 20 августа, в Киеве во время второй репетиции военного парада ко Дню Независимости показали турецкий беспилотник Bayraktar.

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