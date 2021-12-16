На ремонт трассы Киев – Одесса: Европейский банк принял транш для Укравтодора на €190 млн

Об этом говорится на странице госкомпании в Facebook.



Транш в рамках кредита на ремонт и улучшение технического состояния участков автодороги M-05 Киев – Одесса. На дальнейшие транши улучшат технически эксплуатационные состояния участков автодороги в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.



Как отметили в "Укравтодоре", новые средства компании были выделены с учетом предпринятых компанией шагов в направлении повышения эффективности управления.



Независимые эксперты разработали комплексный план действий по предотвращению коррупции, утвержденный руководящей группой, в состав которой входят представители правительства, Офиса президента, ЕБРР и "Укравтодора".



"Этот план, уже выполняемый, предусматривает комплексный подход к обеспечению добродетели и комплаенса, улучшению корпоративного управления и внутренних механизмов, политик и процедур предотвращения коррупции. Он также должен способствовать развитию культуры добродетели в масштабах всей организации", - сообщили в компании.

Напомним, 8 ноября Укравтодор завершил строительство 40 км участка киевской трассы в Черкасской области.