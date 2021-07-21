"На ремонт школ и больниц": Кабмин направил дополнительные 450 млн грн на развитие регионов
Кабинет министров увеличил объем программы социально-экономического развития регионов на 450 млн грн
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.
"Правительство увеличило объем программы социально-экономического развития регионов на 450 млн грн. Теперь общины могут реализовать более проектов ремонта и строительства новой социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
По словам премьера, субвенции на социально-экономическое развитие регионов является дополнительным инструментом для поддержки проектов, которые являются важными для общин на местах. Значительная часть проектов касается ремонта школ, больниц, а также закупки дополнительного современного оборудования для медицинских учреждений.
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