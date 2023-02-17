Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в ходе заседания правительства.

"Уже почти неделю по всей Украине нет отключений света. Четыре месяца террора, тысячи ракет и дронов, Россия потратила миллиарды долларов, но снова проигрывает, снова не способна сломить Украину на энергетическом фронте", - заявил он.

По словам Шмыгаля, расслабляться еще очень рано, несмотря на то, что дефицита электроэнергии в системе нет.

"Впрочем, атаки не прекращаются. Расслабляться еще очень рано. Несмотря на то, что дефицита электроэнергии в системе нет, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы. Нужно понимать, что в этих случаях отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям", - заметил он.