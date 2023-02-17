На ремонт оборудования уйдут месяцы. Шмыгаль призвал не расслабляться, несмотря на отсутствие дефицита в энергетике
Несмотря на то, что дефицита электроэнергии в энергетической системе Украины нет, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в ходе заседания правительства.
"Уже почти неделю по всей Украине нет отключений света. Четыре месяца террора, тысячи ракет и дронов, Россия потратила миллиарды долларов, но снова проигрывает, снова не способна сломить Украину на энергетическом фронте", - заявил он.
По словам Шмыгаля, расслабляться еще очень рано, несмотря на то, что дефицита электроэнергии в системе нет.
"Впрочем, атаки не прекращаются. Расслабляться еще очень рано. Несмотря на то, что дефицита электроэнергии в системе нет, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы. Нужно понимать, что в этих случаях отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям", - заметил он.
- В Киеве благодаря стабильному электроснабжению весь электротранспорт возвращен на маршруты.
- В пятницу, 17 февраля, и в ближайшие два дня дефицит мощности в Украине не прогнозируется. Генерация электроэнергии полностью покрывает ее потребление.
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