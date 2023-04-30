На референдуме в Узбекистане решали, будет ли править президент Мирзиоев вплоть до 2040 года. ЦИК говорит о более 80% явки
В Узбекистане в воскресенье, 30 апреля, проходил референдум по внесению поправок в конституцию страны
Если их поддержат, нынешний президент Шавкат Мирзиоев сможет оставаться у власти до 2040 года, передает "Радио Свобода".
"В новой редакции конституции президентский срок будет увеличен с 5 до 7 лет. Если поправки будут приняты, президентские сроки нынешнего президента Мирзиоева "обнулятся", что даст ему возможность еще дважды избираться на пост главы государства. Полномочия президента также будут расширены", - отмечает он. радиостанции.
В свое время такой прием с "обнулением" срока полномочий применил российский диктатор Владимир Путин.
В 17:00 по Ташкенту (19:00 по Киеву) подконтрольная президенту Центральная избирательная комиссия Узбекистана заявила о 81,39% явки избирателей, сообщает Gazeta.uz.
Заместитель председателя ведомства Бахром Кучкаров подчеркнул, что нарушения во время волеизъявления на референдуме, если и были, то все равно, по его словам, "не повлияли на ход голосования".
Обратную информацию из соцсетей и интернета он назвал "необоснованной".
В 20:00 по местному времени избирательные участки прекратили работу.
Начался подсчет голосов.
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