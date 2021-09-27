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На референдуме в Швейцарии поддержали легализацию однополых браков

27 сентября, 2021 понедельник
10:21
Мир ЛГБТ

Жители Швейцарии поддержали закон, предоставляющий однополым парам права на вступление в брак и усыновление

Об этом сообщает ЕП .

На референдуме 64,1% избирателей поддержали реформу.

Швейцария стала 30-й страной в мире, которая расширила брачный статус на однополые пары.

Однополые пары смогут совместно усыновлять детей - а не только детей, воспитанных одним из них - в то время как лесбийские пары могут получить доступ к донорству спермы и оплодотворения.

Правительство страны еще предстоит определить, когда соответствующие изменения в закон вступят в силу.

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