На референдуме в Швейцарии поддержали легализацию однополых браков

Об этом сообщает ЕП .



На референдуме 64,1% избирателей поддержали реформу.

Швейцария стала 30-й страной в мире, которая расширила брачный статус на однополые пары.

Однополые пары смогут совместно усыновлять детей - а не только детей, воспитанных одним из них - в то время как лесбийские пары могут получить доступ к донорству спермы и оплодотворения.



Правительство страны еще предстоит определить, когда соответствующие изменения в закон вступят в силу.