На референдуме в Швейцарии поддержали легализацию однополых браков
Жители Швейцарии поддержали закон, предоставляющий однополым парам права на вступление в брак и усыновление
Об этом сообщает ЕП .
На референдуме 64,1% избирателей поддержали реформу.
Швейцария стала 30-й страной в мире, которая расширила брачный статус на однополые пары.
Однополые пары смогут совместно усыновлять детей - а не только детей, воспитанных одним из них - в то время как лесбийские пары могут получить доступ к донорству спермы и оплодотворения.
Правительство страны еще предстоит определить, когда соответствующие изменения в закон вступят в силу.
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