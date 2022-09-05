На "референдумах" можно "получить" международную финансовую помощь, а Мариуполь "начал восстанавливаться" после "зверства украинских боевиков и азовцев": РФ распространяет новые фейки
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 5 сентября
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в телеграмме.
Фейк: Посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров заявил, что якобы во время проведения референдумов жители временно оккупированных территорий Украины имеют право обратиться за помощью, в том числе и финансовой, в Россию, другие страны и международные организации.
Манипуляция: Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене (Австрия, – ред.) Михаил Ульянов заявил: "совершенно некстати пытаться обосновать соответствующие политически (не коммерчески) мотивированные решения, ставя под сомнение надежность России как поставщика энергоресурсов".
Дезинформация: Пропагандистские российские СМИ сообщили, что "освобождение" Мариуполя досталось кровопролитным боям, многочисленным разрушениям, и якобы через четыре месяца город начал восстанавливаться, поскольку все пережитые ужасы остались в прошлом. По словам российских пропагандистов, в Мариуполе есть "очевидцы", которые упоминают "зверства, совершаемые украинскими боевиками и азовцами, прикрываясь мирными гражданами".
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