Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 5 сентября

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в телеграмме.

Фейк: Посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров заявил, что якобы во время проведения референдумов жители временно оккупированных территорий Украины имеют право обратиться за помощью, в том числе и финансовой, в Россию, другие страны и международные организации.

Манипуляция: Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене (Австрия, – ред.) Михаил Ульянов заявил: "совершенно некстати пытаться обосновать соответствующие политически (не коммерчески) мотивированные решения, ставя под сомнение надежность России как поставщика энергоресурсов".

Дезинформация: Пропагандистские российские СМИ сообщили, что "освобождение" Мариуполя досталось кровопролитным боям, многочисленным разрушениям, и якобы через четыре месяца город начал восстанавливаться, поскольку все пережитые ужасы остались в прошлом. По словам российских пропагандистов, в Мариуполе есть "очевидцы", которые упоминают "зверства, совершаемые украинскими боевиками и азовцами, прикрываясь мирными гражданами".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb