На разных участках фронта ВСУ удалось углубиться от 10 до 20 км, - ОК "Юг"
На южном фронте украинские защитники в рамках контрнаступления сумели пройти от 10 до 20 км вглубь оккупированных территорий
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в южнобузской операционной зоне остается сложной, но контролируется Силами обороны. По результатам тщательно спланированной и блестяще реализуемой военной операции по освобождению территорий Херсонщины на разных участках фронта удалось углубиться от 10 до 20 км", - пишут в ВСУ.
В ОК также призвали украинцев не доверять сомнительным источникам информации и не спешить распространять даже хорошие новости, чтобы не навредить проведению военной операции.
"Мы продолжаем освобождать наши земли от оккупантов, благодарны каждому, кто реально помогает, кто имеет выдержку и закалку настоящего патриота", - отмечают в "Юге".
- Официально подтверждено освобождение и восстановление украинской власти в восьми населенных пунктах Херсонской области : Любимовцы, Крещеновке, Золотой Балке, Беляевке, Украинке, Большой и Малой Александровке, а также в Давидовом Броде Бериславского района.
- Отметим, ранее десантники сообщили, что сегодня, 4 октября, деоккупировали населенный пункт Малая Александровка в Херсонской области.
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