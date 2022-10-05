На разных участках фронта ВСУ удалось углубиться от 10 до 20 км, - ОК "Юг"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в южнобузской операционной зоне остается сложной, но контролируется Силами обороны. По результатам тщательно спланированной и блестяще реализуемой военной операции по освобождению территорий Херсонщины на разных участках фронта удалось углубиться от 10 до 20 км", - пишут в ВСУ.

В ОК также призвали украинцев не доверять сомнительным источникам информации и не спешить распространять даже хорошие новости, чтобы не навредить проведению военной операции.

"Мы продолжаем освобождать наши земли от оккупантов, благодарны каждому, кто реально помогает, кто имеет выдержку и закалку настоящего патриота", - отмечают в "Юге".

Официально подтверждено освобождение и восстановление украинской власти в восьми населенных пунктах Херсонской области : Любимовцы, Крещеновке, Золотой Балке, Беляевке, Украинке, Большой и Малой Александровке, а также в Давидовом Броде Бериславского района.

Отметим, ранее десантники сообщили, что сегодня, 4 октября, деоккупировали населенный пункт Малая Александровка в Херсонской области.

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