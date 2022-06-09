На разминирование украинских портов может уйти несколько месяцев, - ООН
Советник по морской безопасности при ООН Питер Адамс заявил, что разминирование главных портов Украины может занять несколько месяцев, даже если оно начнется немедленно
Об этом сообщает Bloomberg.
Адамс отметил, даже в случае если порты захотят открыться завтра, то все равно потребуется некоторое время, прежде чем суда смогут выйти в открытое море.
"На полное обезвреживание морских мин в портовых районах уйдет несколько месяцев", - подчеркнул он.
В украинских портах остаются заблокированы около 80 кораблей, на которых находятся около 450 моряков, сказал Адамс. Около трети из них из Филиппин, но там остаются люди из Азербайджана, Турции и Сирии.
Ранее Россия заблокировала украинские порты, сделав невозможным экспорт зерна. Кремль требует мирового сообщества снять с РФ санкции во избежание продовольственного кризиса.
- 29 мая телекомпания CNN сообщила, что россияне вывозят украденное в Украине зерно в Сирию.
- 5 июня глава МИД Италии Ди Майо спрогнозировал новые войны в Африке из-за нехватки украинского зерна.
- 6 июня Зеленский опроверг информацию, что Украина рассматривает вариант экспорта зерна через Беларусь.
- 7 июня Минагрополитики сообщило, что из-за блокады портов Украина экспортирует втрое меньше зерна, чем до войны.
- Впоследствии, 8 июня, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о реалистичности создания "зернового коридора" в Черном море с участием ООН, РФ, Украины и Турции.
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