На разминирование украинских портов может уйти несколько месяцев, - ООН

Об этом сообщает Bloomberg.

Адамс отметил, даже в случае если порты захотят открыться завтра, то все равно потребуется некоторое время, прежде чем суда смогут выйти в открытое море.

"На полное обезвреживание морских мин в портовых районах уйдет несколько месяцев", - подчеркнул он.

В украинских портах остаются заблокированы около 80 кораблей, на которых находятся около 450 моряков, сказал Адамс. Около трети из них из Филиппин, но там остаются люди из Азербайджана, Турции и Сирии.

Ранее Россия заблокировала украинские порты, сделав невозможным экспорт зерна. Кремль требует мирового сообщества снять с РФ санкции во избежание продовольственного кризиса.

29 мая телекомпания CNN сообщила, что россияне вывозят украденное в Украине зерно в Сирию.

5 июня глава МИД Италии Ди Майо спрогнозировал новые войны в Африке из-за нехватки украинского зерна.

6 июня Зеленский опроверг информацию, что Украина рассматривает вариант экспорта зерна через Беларусь.

7 июня Минагрополитики сообщило, что из-за блокады портов Украина экспортирует втрое меньше зерна, чем до войны.

Впоследствии, 8 июня, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о реалистичности создания "зернового коридора" в Черном море с участием ООН, РФ, Украины и Турции.

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