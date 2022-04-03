На разминирование Киевщины понадобится не менее 10 дней
Глава гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба заявил, что на разминирование области понадобится не менее 10 дней
Об этом сообщает Кулеба в своем Telegram-канале.
По словам Кулебы, во время комендантского часа, который вводится до 6:00 вторника, 5 апреля, специалисты оценят объем работ.
"Не менее 10 дней на разминирование! По всем освобожденным от оккупантов населенным пунктам к 6:00 вторника, 5 апреля, вводится комендантский час. Делается это для того, чтобы специалисты смогли оценить объем работ, навести там порядок. После этого процесс разминирования и восстановления инфраструктуры сможет принять плановый характер. Мы все хотим вернуться домой. Однако освобожденные от оккупантов территории Киевщины до сих пор опасны. Берегите свою жизнь", - сказал глава гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба.
- 2 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Киевщина освобождена от российских войск.
- 2 апреля спасатели во время обследования Ирпеня изъяли 643 взрывоопасных предмета.
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