На разминирование Киевщины понадобится не менее 10 дней

Об этом сообщает Кулеба в своем Telegram-канале.



По словам Кулебы, во время комендантского часа, который вводится до 6:00 вторника, 5 апреля, специалисты оценят объем работ.



"Не менее 10 дней на разминирование! По всем освобожденным от оккупантов населенным пунктам к 6:00 вторника, 5 апреля, вводится комендантский час. Делается это для того, чтобы специалисты смогли оценить объем работ, навести там порядок. После этого процесс разминирования и восстановления инфраструктуры сможет принять плановый характер. Мы все хотим вернуться домой. Однако освобожденные от оккупантов территории Киевщины до сих пор опасны. Берегите свою жизнь", - сказал глава гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба.





2 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Киевщина освобождена от российских войск.

2 апреля спасатели во время обследования Ирпеня изъяли 643 взрывоопасных предмета.

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