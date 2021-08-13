На рассвете врывались в кафе и магазины и выносили все ценное: в Днипре задержали серийных грабителей

Об этом сообщает УНИАН.



Всего задержали шесть мужчин. Они на рассвете врывались в кафе и магазины и выносили все ценное, в том числе сейфы, технику, а также наличные из кассы.



По данным полиции, подозреваемые причастны как минимум к четырем кражам, но на их счету могут быть около двух десятков эпизодов. Сейчас эту информацию проверяют. Задержанным от 25 до 50 лет. Во время обысков у них нашли пистолет, гранату и обрез охотничьего ружья.



Следователи уже сообщили о подозрении задержанным по части 3 статьи 185 "Кража" Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.



Мужчинам грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.

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