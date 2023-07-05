Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский .

"Сегодня Ставка расширенная. Два часа – на обсуждение основных вызовов", – подчеркнул украинский лидер.

Первым вопросом была защита атомных электростанций. Докладывали командующий Воздушными силами ВСУ генерал-майор Николай Олещук, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко. Также собравшиеся выслушали директора Энергоатома Петра Котина и руководителя Хмельницкой АЭС Андрея Козюру.

Второй темой стала ситуация на фронте. Зеленскому отчитывались главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, командующие Сухопутными войсками Александр Сырский, оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Александр Тарнавский, группировки Объединенных сил Вооруженных Сил Эдуард Москалев и Сергей Наев.

"Главкому – распоряжение усиливать север", – написал президент Украины.

Третьим вопросом было дальнейшее наращивание собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта техники западного образца. Докладывали: командующий силами логистики Гуляк, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, обороны Украины Алексей Резников.