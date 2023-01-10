Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.

"То, что мы наблюдаем в информационном поле, являются подготовительными средствами. Так побуждаются страны, которые имеют танки Leopard на вооружении, к тому, чтобы принять соответствующее решение о передаче Украины. Мне кажется, что очень велика вероятность, что на саммите "Рамштайн" будет принята какая-то формула", - отметил он.

По мнению Рябых, в странах НАТО этот танк является очень распространенной машиной.

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"Этих танков более 2 тысяч машин. Можно сделать определенное решение, отобрать похожие танки по своим модернизационным характеристикам. 10% от этого количества - это два танковых полка. 200 Leopard могут кардинально изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины. Этот тот атакующий кулак, который бы мог позволить быстро и уверенно освободить украинские земли от россиян", - подытожил эксперт.

В министерстве обороны Германии сообщили, что следующая встреча контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 20 января 2023 года.