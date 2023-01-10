На "Рамштайне" найдется формула для поставок танков Leopard Украине, - эксперт Defense Express Рябых
Существует очень большая вероятность, что на саммите "Рамштайн" будет принята какая-то формула передачи Вооруженным силам Украины немецких танков Leopard 2
Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.
"То, что мы наблюдаем в информационном поле, являются подготовительными средствами. Так побуждаются страны, которые имеют танки Leopard на вооружении, к тому, чтобы принять соответствующее решение о передаче Украины. Мне кажется, что очень велика вероятность, что на саммите "Рамштайн" будет принята какая-то формула", - отметил он.
По мнению Рябых, в странах НАТО этот танк является очень распространенной машиной.
Читайте также: Франция и Польша убеждают Германию передать Украине танки Leopard, - Politico
"Этих танков более 2 тысяч машин. Можно сделать определенное решение, отобрать похожие танки по своим модернизационным характеристикам. 10% от этого количества - это два танковых полка. 200 Leopard могут кардинально изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины. Этот тот атакующий кулак, который бы мог позволить быстро и уверенно освободить украинские земли от россиян", - подытожил эксперт.
- В министерстве обороны Германии сообщили, что следующая встреча контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 20 января 2023 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.04
Покупка 40.04Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.77Продажа 42.85
- Актуальное
- Важное