Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне решили поставить на ракеты Х-101 так называемые тепловые ловушки, которые должны отвлекать зенитные ракеты, а конкретно - ракеты к переносным ЗРК на этапе полета. Такая "инновация" на российских ракетах выглядит угрожающей, потому что отражает общую логику действий российского военно-промышленного комплекса. Россияне уже поняли, что количественными показателями нас не задавят. И они пытаются сделать так, чтобы каждая ракета смогла эффективно преодолевать наше ПВО", - пояснил Киричевский.

Военный эксперт также добавил, что крылатые ракеты – это малоразмерный летательный аппарат. Длина фюзеляжа всего 5 метров, много тепловых ловушек туда не поставишь.

"Соответственно, во-первых, на ракеты может быть установлено ограниченное количество тепловых ловушек. Во-вторых, бортовая электроника на этих ракетах может дать команду на отстрел либо приближаясь к цели, либо засекши наведение ракеты с ПЗРК, но здесь тоже начинаются технологические нюансы: когда электроника должна давать команду на отстрел? Таким образом, россияне начали модернизировать ракеты Х-101 еще два месяца назад, но за два месяца ни разу не были зафиксированы эти тепловые ловушки", - подчеркнул Киричевский.

Россия завела часть ракетоносителей в Черном море в пункты базирования. В настоящее время на боевом дежурстве находится только один носитель крылатых ракет "Калибр"

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