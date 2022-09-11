Об этом он заявил в интервью "5 каналу".

"Игры в демократию о том, что "официально же это Беларусь, это не территория РФ, а, следовательно, вроде бы и не они стреляют", "а чего мы будем отвечать?", это все такое невнятное. Я за то чтобы отвечать, несмотря на то, что это мой родной дом", – отметил Прохоров.

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На вопрос, как бы в таком случае вел себя самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, военный ответил:

"Охе*ел бы. Ну вот, просто охе*ел".

"А потом?", - переспросила у него журналистка Янина Соколова.

"Потом бы еще раз охе*ел", - подчеркнул командир полка имени Калиновского.

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