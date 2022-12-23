На Путина подали в суд за то, что назвал "спецоперацию" войной
Прокуратура и МВД должны возбудить против Путина уголовное дело из-за "фейков об армии" за то, что он назвал "спецоперацию" войной
Обращение об этом правоохранителям направил Питерский муниципальный депутат Никита Юферев, о чем сообщил в своем Твиттере.
"Владимир Путин назвал войну войной… Но указа о завершении СВО (специальной военной операции, - ред.) не было, войну не объявляли. За такие слова о войне осудили уже несколько тысяч человек. Направил обращение в органы, чтобы Путина привлекли за распространение фейков" об армии", - написал мундеп.
- Напомним, сегодня, 22 декабря, во время встречи с пропагандистами Путин заявил , что Россия стремится к скорейшему завершению войны в Украине, впервые употребив это определение относительно "спецоперации".
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