Обращение об этом правоохранителям направил Питерский муниципальный депутат Никита Юферев, о чем сообщил в своем Твиттере.

"Владимир Путин назвал войну войной… Но указа о завершении СВО (специальной военной операции, - ред.) не было, войну не объявляли. За такие слова о войне осудили уже несколько тысяч человек. Направил обращение в органы, чтобы Путина привлекли за распространение фейков" об армии", - написал мундеп.

Напомним, сегодня, 22 декабря, во время встречи с пропагандистами Путин заявил , что Россия стремится к скорейшему завершению войны в Украине, впервые употребив это определение относительно "спецоперации".

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