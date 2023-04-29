Южная Корея давно дискутирует о целесообразности приобретения ядерного оружия. Ведь действия северокорейского режима становятся все более дерзкими. И теперь США предложили своим корейским союзникам новые, "улучшенные", или "расширенные", гарантии сдерживания. При этом американское ядерное оружие не будет размещаться на территории Южной Кореи. А это критически важный сигнал Китаю.

Теперь проведите параллели с нашей ситуацией. Понятно, что наш и корейский случаи не тождественны, но все же. В современном мире для нас гарантии безопасности — это либо НАТО, либо двусторонние или многосторонние ядерные. Все остальное – заверения, сдерживание и прочее, но не гарантии. Тоже полезные истории, но не с Россией.

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Вакуум безопасности на пути в НАТО всегда будет соблазном для Путина или его преемников. Это искушение нужно разрушить раз и навсегда, а гарантии безопасности от ядерных стран – это единственный шанс не допустить "расползания" ядерного оружия по миру.

Первая опция – НАТО – включает вторую, и никаких альтернатив Альянсу нет. А на пути к НАТО, пока там нет консенсуса по поводу нашего членства, нам нужны именно гарантии ядерных государств, и корейская модель свидетельствует, что политическую волю для этого можно сгенерировать. Вакуум безопасности на пути в НАТО всегда будет соблазном для Путина или его преемников. Это искушение нужно разрушить раз и навсегда, а гарантии безопасности от ядерных стран – это единственный шанс не допустить "расползания" ядерного оружия по миру. Это сработало в случае Южной Кореи и должно сработать в нашем.

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Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины

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