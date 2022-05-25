Об этом информирует в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Поддержка Скопье Украины в эти напряженные времена остается непреклонной. Украина всегда будет помнить об этом. Мы также согласны с тем, что на пути интеграции в ЕС Украина и Северная Македония являются компаньонами, а не конкурентами", – пишет Дмитрий Кулеба.

В Министерство иностранных дел Северной Македонии вызвали посла России в Скопье Сергея Баздникина. Ему вручили вербальную ноту, которой шесть русских дипломатов были объявлены персонами нон грата.

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