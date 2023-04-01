На пункте раздачи продуктов в Пакистане в давке погибли по меньшей мере 11 человек
Сотни женщин и детей подверглись панике и начали толкать друг друга в очереди за бесплатными продуктами в пакистанском Караче. Некоторые упали в канализационную траншею
Об этом сообщает The Independent со ссылкой на данные спасательных служб.
Сообщается, что инцидент произошел в городе Карачи на юге страны. На территории местного частного предприятия выстроилась очередь из сотен человек, чтобы получить бесплатную продовольствие по случаю Рамадана.
По информации полиции, давка произошла, когда местные запаниковали и начали толкаться - некоторые из них упали в канализационную траншею. Свидетели трагедии рассказали, что рядом с очередью упала стена у водостока, из-за чего люди погибли и получили ранения.
Отмечается, что в давке погибли по меньшей мере 11 человек, в том числе 8 женщин и трое детей. Ранения получили не менее 10.
По словам правоохранителей, этот случай стал самым смертоносным в этом году, в результате трех аналогичных инцидентов по всей стране погиб уже 21 человек.
Представители полиции сообщили, что владелец фабрики, организовавший центр распределения продуктов, не сообщил правоохранителям о своих планах.
- В феврале парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент министру внутренних дел и безопасности Ли Сан Мину, возложив на него ответственность за массовую давку в Сеуле, во время которой погибли около 160 человек.
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