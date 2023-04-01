Об этом сообщает The Independent со ссылкой на данные спасательных служб.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Карачи на юге страны. На территории местного частного предприятия выстроилась очередь из сотен человек, чтобы получить бесплатную продовольствие по случаю Рамадана.

По информации полиции, давка произошла, когда местные запаниковали и начали толкаться - некоторые из них упали в канализационную траншею. Свидетели трагедии рассказали, что рядом с очередью упала стена у водостока, из-за чего люди погибли и получили ранения.

Отмечается, что в давке погибли по меньшей мере 11 человек, в том числе 8 женщин и трое детей. Ранения получили не менее 10.

По словам правоохранителей, этот случай стал самым смертоносным в этом году, в результате трех аналогичных инцидентов по всей стране погиб уже 21 человек.

Представители полиции сообщили, что владелец фабрики, организовавший центр распределения продуктов, не сообщил правоохранителям о своих планах.