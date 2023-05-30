На пункте пропуска в польском Тересполе произошел инцидент с семьей россиян: один из них был задержан
На пункте пропуска в польском Тересполе на белорусской границе произошел инцидент с семьей россиян. Мужчину задержали, женщине и детям удалось скрыться
Об этом сообщает RMF FM .
Так, в семь утра к пограничникам подъехал автомобиль на шведских номерах. Внутри находились двое взрослых, мужчина и женщина с паспортами РФ. С ними были ребенок с русским паспортом и двое детей со шведскими паспортами.
"Когда офицер забрал паспорта для проверки, BMW помчался в белорусском направлении. Автомобиль протаранил шлагбаумы и проехал через металлическую колючую ленту", - говорится в публикации.
"Машина остановилась на середине пограничного моста. Женщине с тремя детьми удалось пересечь границу и попасть в Беларусь. Мужчину схватили. Он будет отвечать за попытку насильственного пересечения границы и нанесенный ущерб", - добавили журналисты.
По данным СМИ, двоим детям, которых везла российская пара, запрещено покидать Швецию.
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