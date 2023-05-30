Об этом сообщает RMF FM .

Так, в семь утра к пограничникам подъехал автомобиль на шведских номерах. Внутри находились двое взрослых, мужчина и женщина с паспортами РФ. С ними были ребенок с русским паспортом и двое детей со шведскими паспортами.

"Когда офицер забрал паспорта для проверки, BMW помчался в белорусском направлении. Автомобиль протаранил шлагбаумы и проехал через металлическую колючую ленту", - говорится в публикации.

"Машина остановилась на середине пограничного моста. Женщине с тремя детьми удалось пересечь границу и попасть в Беларусь. Мужчину схватили. Он будет отвечать за попытку насильственного пересечения границы и нанесенный ущерб", - добавили журналисты.

По данным СМИ, двоим детям, которых везла российская пара, запрещено покидать Швецию.