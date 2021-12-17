На пунктах пропуска у границы с Польшей вторые сутки простаивают до 500 грузовиков
Заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем сообщил, что на автомобильных пунктах пропуска Украины с Польшей в настоящее время стоит до 500 грузовиков из-за новых карантинных ограничений со стороны Польши
Об этом он написал в Facebook.
"В ночь с 14 на 15 декабря правительство Польши усилило карантинные ограничения, и теперь для въезда на территорию Польши водители грузового транспорта должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 24 часа. Из-за того, что решение было введено без предупреждения, водители узнали о нем только на месте. В пунктах пропуска выстроились очереди длиной в несколько километров. На пунктах пропуска "Ягодин" транспортный поток упал на 400%, в "Краковке" - 70% всего грузового транспорта было развернуто. Вторые сутки простаивает до 500 грузовиков", - отметил Найем.
По его словам, Волынская государственная администрация, областной совет и местные работники пограничной и таможенной службы оперативно отреагировали на ситуацию.
"В первые 12 часов на пунктах пропуска начала работу государственная лаборатория для проведения ПЦР-тестирования, к которой присоединились также частные структуры, помогающие с оперативным проведением тестов. Пограничная и таможенные службы усилили въездное направление, увеличили количество инспекторов, максимально ускоривших таможенное оформление", - написал Найем.
Он выразил надежду, что в ближайшее время правительство Республики Польша внесет изменения в соответствующие постановления и исключит из перечня водителей грузовых транспортных средств.
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