На пунктах пропуска у границы с Польшей вторые сутки простаивают до 500 грузовиков

Об этом он написал в Facebook.



"В ночь с 14 на 15 декабря правительство Польши усилило карантинные ограничения, и теперь для въезда на территорию Польши водители грузового транспорта должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 24 часа. Из-за того, что решение было введено без предупреждения, водители узнали о нем только на месте. В пунктах пропуска выстроились очереди длиной в несколько километров. На пунктах пропуска "Ягодин" транспортный поток упал на 400%, в "Краковке" - 70% всего грузового транспорта было развернуто. Вторые сутки простаивает до 500 грузовиков", - отметил Найем.



По его словам, Волынская государственная администрация, областной совет и местные работники пограничной и таможенной службы оперативно отреагировали на ситуацию.



"В первые 12 часов на пунктах пропуска начала работу государственная лаборатория для проведения ПЦР-тестирования, к которой присоединились также частные структуры, помогающие с оперативным проведением тестов. Пограничная и таможенные службы усилили въездное направление, увеличили количество инспекторов, максимально ускоривших таможенное оформление", - написал Найем.



Он выразил надежду, что в ближайшее время правительство Республики Польша внесет изменения в соответствующие постановления и исключит из перечня водителей грузовых транспортных средств.



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