Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница в фейсбуке .

На пунктах пропуска "Грушев" стоят три автобуса, на пункте "Краковец" - пять автобусов и 50 легковых авто. На пункте пропуска "Шегини" - очередь из четырех автобусов и 60 авто. На пунктах "Ягодин", "Устлуг", "Угринов", "Рава-Русская" и "Смольница" - без очередей.

Выезда в Венгрию ждут 10 легковушек на пункте пропуска "Лужанка". На пунктах пропуска "Тыса", "Дзвинкове", "Косино" и "Вилок" очереди отсутствуют.

На пунктах пропуска для выезда в Словакию, Румынию и Молдову очередей также нет.

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