На пунктах пропуска для выезда из Украины в Польшу и Венгрию образовались очереди
По состоянию на 6:00 26 мая на пунктах пропуска выезда из Украины "Грушев", "Краковец", "Шегини" и "Лужанка" образовались очереди
Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница в фейсбуке .
На пунктах пропуска "Грушев" стоят три автобуса, на пункте "Краковец" - пять автобусов и 50 легковых авто. На пункте пропуска "Шегини" - очередь из четырех автобусов и 60 авто. На пунктах "Ягодин", "Устлуг", "Угринов", "Рава-Русская" и "Смольница" - без очередей.
Выезда в Венгрию ждут 10 легковушек на пункте пропуска "Лужанка". На пунктах пропуска "Тыса", "Дзвинкове", "Косино" и "Вилок" очереди отсутствуют.
На пунктах пропуска для выезда в Словакию, Румынию и Молдову очередей также нет.
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