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На публичной кадастровой карте появилась информация о земельных паях

17 ноября, 2021 среда
17:05
Экономика

Государственная служба по геодезии, картографии и кадастру добавила новые данные на публичную кадастровую карту. Это, в частности, информация о земельных паях, которые выделили работникам бывших коллективных хозяйств

Об этом сообщается на сайте службы.

Портал метаданных содержит 43 225 привязанных к местности и соответственно трансформированных цифровых растровых изображений планов приватизации относительно 6499 коллективных сельскохозяйственных предприятий.

Органы местного самоуправления смогут использовать такую информацию для инвентаризации и аудита земельных ресурсов, выявления свободных или занятых земель при принятии решений о предоставлении разрешения на безвозмездную приватизацию, а также это позволит избежать наложения границ одних участков на другие при формировании новых земельных участков.



Также эти данные пригодятся при разработке комплексных планов пространственного развития территорий громад, поскольку все паи, которые будут оставаться не затребованными до 2025 года, должны передать в коммунальную собственность.

  • Напомним, 5 декабря 2019 года Верховная Рада Украины проголосовала законопроект по открытию украинцам доступа к кадастрам.
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