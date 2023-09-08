На псевдовыборах российские оккупанты собирают данные для военкоматов, - Цетр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Враг готовится к мобилизации на ТОТ юга и уже создал сеть военкоматов на захваченных землях Запорожья, но эта репрессивная структура не имеет данных. Следовательно, враг использует "выборы", чтобы набрать информацию о мужском населении региона", - пишет ЦНС.

В Центре подчеркивают: участвующее в голосовании мужское население фактически одновременно и регистрируется в российских военкоматах.

Что известно о "выборах" на ТОТ

30 сентября 2022 г. президент РФ Путин, опираясь на результаты так называемого референдума на ТОТ подписал " договоры " о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

2 октября 2022 г. он внес в госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" четырех областей Украины.

Уже 5 октября прошлого года Путин подписал " законы " о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожья – Евгений Балицкий.

"Выборы" на ТОТ были назначены на 10 сентября 2023 года, но подготовка к ним была начата гораздо раньше.

4 сентября Центр нацсопротивления заявил , что враг на временно оккупированных территориях не смог найти среди местных достаточного количества "общественных наблюдателей" на так называемые выборы, поэтому пригласил из РФ.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что среди кандидатов в представительные псевдоорганы на временно оккупированных территориях есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину, где убивали и пытали людей.

Британская разведка спрогнозировала результаты "выборов" на ТОТ Украины: больше всего голосов, вероятно, наберет партия "Единая Россия".

7 сентября Юрий Соболевский, первый заместитель главы Херсонского областного совета, отметил , что оккупационные власти уже нарисовали 15% явки местного населения на "выборы".

8 сентября Украина призвала международных партнеров ввести санкции против организаторов псевдовыборов на временно оккупированных территориях.