На протяжении суток ВСУ уничтожили два вражеских Су-25, два вертолета, состав горючего, командный пункт и поразили скопление россиян

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В течение суток для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила более 30 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, два вертолета (Ка-52 и Ми -24), а также пять БпЛА", – говорится в сообщении.

Кроме того, украинские ракетчики и артиллеристы поразили вражеские командный пункт, состав горючего военной техники, вооружение и живую силу противника.

"Ракетные войска и артиллерия наших наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистического обеспечения, поражению живой силы и боевой техники противника. В результате огневого воздействия за текущие сутки поражен командный пункт, состав горюче-смазочных материалов, скопление живой силы, вооружения и военной техники противника в районах сосредоточения», – сообщает Генштаб.

В Запорожье ВСУ ударили по скоплению россиян в селе Солодководное.

"Вражеские войска продолжают нести потери. В результате огневого влияния по сосредоточению личного состава и военной техники противника, которые находились на территории аграрного предприятия "Украина" села Солодководно Запорожской области, враг понес значительные потери, количество уточняется", - говорится в сообщении.

Ранее в Пентагоне успехи ВСУ на поле боя назвали "медленным, но значимым прогрессом" .

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