Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Донетчине ежедневно происходят штурмовые действия и обстрелы со стороны врага. В эти сутки противник пытался штурмовать в районе Майорска и Соледара. Враг использует все виды артиллерии и танки. Трижды противник пытался штурмовать Бахмут", - отметил Череватый.

По его словам, противник также ведет активные боевые действия на Авдеевском направлении.

"В районе Авдеевки, Марьинки, Угледара идут жесткие бои. Возле Павловки ВСУ захватили трофейный танк противника. Более 100 человек личного состава РФ уничтожены, подбиты многие вражеские техники", - добавил Череватый.

Напомним, Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране 21 сентября.

На войну в Украину россияне отправили уже 87 тысяч солдат, призванных с началом мобилизации

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