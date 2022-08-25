Об этом в телеграмме сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Оккупанты 24 августа обстреляли Харьковский и Богодуховский районы Харьковщины. Там из-за обстрелов поднялся пожар на больших площадях травы.

Наиболее интенсивные удары понес населенный пункт Малая Даниловка Харьковского района. Разрушены частные дома, хозяйственные постройки. Также госпитализированы двое мужчин 39-ти и 48-ми лет.

В самом Харькове был обстрелян Шевченковский район. Поврежден заведение. Пострадавших нет.

Ночью по Харькову россияне запустили две ракеты. Одна из них взорвалась в полутри. Вторая пала на территории Чугуевского района Харьковской области.

Генштаб ВСУ сообщил , что враг вел наступление в направлении Пасека - Долина, однако успеха не имел, отошел.