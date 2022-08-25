На протяжении суток враг обстрелял учебное заведение и дома гражданских на Харьковщине, есть пострадавшие
24 августа россияне обстреливали образовательное учреждение и частные дома в районах Харьковщины. Есть разрушения и пострадавшие
Об этом в телеграмме сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Оккупанты 24 августа обстреляли Харьковский и Богодуховский районы Харьковщины. Там из-за обстрелов поднялся пожар на больших площадях травы.
Наиболее интенсивные удары понес населенный пункт Малая Даниловка Харьковского района. Разрушены частные дома, хозяйственные постройки. Также госпитализированы двое мужчин 39-ти и 48-ми лет.
В самом Харькове был обстрелян Шевченковский район. Поврежден заведение. Пострадавших нет.
Ночью по Харькову россияне запустили две ракеты. Одна из них взорвалась в полутри. Вторая пала на территории Чугуевского района Харьковской области.
- Генштаб ВСУ сообщил , что враг вел наступление в направлении Пасека - Долина, однако успеха не имел, отошел.
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