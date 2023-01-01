На протяжении суток враг обстреливал Николаевщину: разрушены дома, 7 человек пострадали

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В 14:00 31 декабря военные РФ ударили 6 ракетами типа "Искандер" по Николаеву: разрушены 2 жилых дома, повреждены - еще 12, а также три учебных заведения. В гаражном кооперативе поражено около 20 построек, на его территории произошел пожар.

По данным Виталия Кима, от атаки пострадали семь человек.

В частности, глава ОВА проинформировал об обстрелах Николаевского района:

"Вчера, 31 декабря, в 23:34 и сегодня, 1 января, с 04:10 враг наносил удары по портовой зоне и населенному пункту Очаковской громады. Частично разрушены и повреждены жилые и многоэтажные дома, предприятие, зафиксировано четыре пожара. Последствия обстрела уточняются . Пострадавших нет", - написал Виталий Ким.

Он добавил, что в 04:50 россияне повредили жилой дом Куцурубской громады. Люди не пострадали.

Напомним, 31 декабря военные РФ атаковали 8 областей Украины: защитники сбили все 13 БПЛА, которые запустили оккупанты. Также враг совершил 31 ракетный и 12 авиационных ударов.

В ночь с 31 декабря на 1 января российские террористы нанесли удары по Киевской области и Киеву. Противовоздушная оборона ликвидировала 32 вражеских объекта.

В новогоднюю ночь военные РФ дважды совершили обстрелы Никопольского района, от атаки по жилому дому 48-летняя женщина получила ранения.

В течение 31 декабря оккупанты осуществляли артиллерийские и минометные обстрелы городов и сел Харьковщины, в Купянске они повлекли за собой масштабные пожары.

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