На протяжении суток враг обстреливал Николаевщину: разрушены дома, 7 человек пострадали
31 декабря россияне атаковали Николаевскую область: днем Николаев поразили 6 ракет типа "Искандер", вечером силы ПВО сбили над регионом 7 БПЛА
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
В 14:00 31 декабря военные РФ ударили 6 ракетами типа "Искандер" по Николаеву: разрушены 2 жилых дома, повреждены - еще 12, а также три учебных заведения. В гаражном кооперативе поражено около 20 построек, на его территории произошел пожар.
По данным Виталия Кима, от атаки пострадали семь человек.
В частности, глава ОВА проинформировал об обстрелах Николаевского района:
"Вчера, 31 декабря, в 23:34 и сегодня, 1 января, с 04:10 враг наносил удары по портовой зоне и населенному пункту Очаковской громады. Частично разрушены и повреждены жилые и многоэтажные дома, предприятие, зафиксировано четыре пожара. Последствия обстрела уточняются . Пострадавших нет", - написал Виталий Ким.
Он добавил, что в 04:50 россияне повредили жилой дом Куцурубской громады. Люди не пострадали.
- Напомним, 31 декабря военные РФ атаковали 8 областей Украины: защитники сбили все 13 БПЛА, которые запустили оккупанты. Также враг совершил 31 ракетный и 12 авиационных ударов.
- В ночь с 31 декабря на 1 января российские террористы нанесли удары по Киевской области и Киеву. Противовоздушная оборона ликвидировала 32 вражеских объекта.
- В новогоднюю ночь военные РФ дважды совершили обстрелы Никопольского района, от атаки по жилому дому 48-летняя женщина получила ранения.
- В течение 31 декабря оккупанты осуществляли артиллерийские и минометные обстрелы городов и сел Харьковщины, в Купянске они повлекли за собой масштабные пожары.
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