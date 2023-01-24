На протяжении суток враг бил по Харьковщине: повреждено учебное заведение, дом культуры, ранен человек
На протяжении суток 23 января российская армия наносила удары по Харьковской области, в результате чего было повреждено учреждение образования, дом культуры и ранен человек
Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
За прошедшие сутки во вражеский огонь попали Купянский, Чугуевский и Харьковский районы области.
В Волчанске Чугуевской области в результате обстрела повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктуры. Также в поселке вблизи разрушены учебное заведение и здание культуры. Еще в одном поселке повреждены объекты гражданской промышленности, произошли пожары.
Также в Волчанске 52-летний мужчина получил ранения. Пока его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Кроме того, утром 24 января россияне обстреляли Купянск. Попали в жилые дома, в результате чего загорелись пожары. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
- 22 января российские войска обстреливали населенные пункты четырех общин Харьковской области.
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