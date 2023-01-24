Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки во вражеский огонь попали Купянский, Чугуевский и Харьковский районы области.

В Волчанске Чугуевской области в результате обстрела повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктуры. Также в поселке вблизи разрушены учебное заведение и здание культуры. Еще в одном поселке повреждены объекты гражданской промышленности, произошли пожары.

Также в Волчанске 52-летний мужчина получил ранения. Пока его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, утром 24 января россияне обстреляли Купянск. Попали в жилые дома, в результате чего загорелись пожары. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

22 января российские войска обстреливали населенные пункты четырех общин Харьковской области.