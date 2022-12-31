На протяжении суток россияне били по Купянску: повреждена инфраструктура и дома, есть раненый
По данным главы ОВА Олега Синегубова, больше всего от обстрелов страдает Купянск и его район, также оккупанты бьют по приграничной Харьковщине
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Отмечается, что в Харьковской области больше всего от обстрелов страдает город Купянск и его район.
Также оккупанты бьют по приграничным городам и селам Харьковского и Чугуевского районов, россияне атакуют мирное население из минометов и артиллерии.
"За прошедшие сутки в результате ударов по Купянску были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Ранение получил 76-летний мужчина. Помощь медики оказали на месте. В Купянском районе, к сожалению, в результате вражеских обстрелов погиб мужчина 50 лет" , – сообщил председатель ОВА.
Олег Синегубов призвал быть максимально аккуратными: 30 декабря в Харьковском районе на неизвестном взрывном устройстве подорвался гражданский автомобиль, погиб 65-летний водитель.
- Напомним, Генеральный штаб отчитывался, что в течение 30 декабря оккупанты нанесли 5 ракетных и 29 авиационных ударов, также совершили 80 обстрелов из РСЗО.
- 30 декабря оккупанты 31 раз атаковали Херсон, поражены дома и газопровод.
- Ночью и утром 31 декабря продолжались обстрелы Донецкой области, враг ударил по Константиновке, в Лимане разрушен отдел полиции.
- В ночь на 31 декабря войска РФ обстреливали Днепропетровщину: оккупанты били из артиллерии по Мировской и Марганецкой громадам Никопольского района.
- Россияне в ночь на 31 декабря нанесли ракетный удар по военному городку в Черниговской области.
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