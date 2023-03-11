На протяжении суток россияне били по Донетчине: повреждены многоэтажки, линии электропередачи, два человека погибли

Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Он отметил, что больше всего россияне обстреливали Кураховскую общину на Донецком направлении. Центр города Курахово, его окрестности и промзона подверглись двум массированным обстрелам из артиллерии днем 10 марта и три ночью 11 марта. Также для ударов использовали кассетные боеприпасы. В результате обстрелов повреждено 14 многоэтажек и линии электропередачи, предварительно жертв нет.

Также из "градов" враг обстреливал Авдеевку. Попал в жилые кварталы. Ночью также обстреливали Марьинку, Екатериновку и Георгиевку.

"На Волновахском направлении под огнем Угледар, Новоукраинка и Богоявленка - без жертв", - говорится в сообщении.

На Горловском направлении ночью погиб один человек, один ранен в Бахмуте. На протяжении ночи на 11 марта наносили удары по промзоне в Часовояровской общине. Также вчера семь раз и сегодня один раз обстреливали Константиновку. В Соледарской общине во вражеские удары попали Орехово-Василевка, Федоровка и Роздоловка.

На Лисичанском направлении в Северске в результате вражеских обстрелов был поврежден дом. Также на территории общины пострадали Дроновка. Платоновка и Серебрянка. Продолжаются обстрелы Торского и Заречного Лиманского общества. Предварительно, без жертв.

Всего за 10 марта российская армия убила двух мирных жителей Донбасса - обоих в селе Красногоровка. Также были ранены 14 человек: девять в Константиновке, двое в Молочарке, двое в Бахмуте, ода в Максимильяновке.

За все время полномасштабного вторжения Россия убила 1405 мирных жителей Донбасса, 3158 ранила. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где точное их количество сосчитать невозможно.