На протяжении суток оккупанты обстреливали Чернобаевку: под огнем гражданская инфраструктура
Днем 30 декабря военные РФ били по Чернобаевке Херсонской области. Под вражеской атакой оказались объекты гражданской инфраструктуры
Об этом проинформировал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в телеграме.
Отмечается, что 30 декабря россияне совершили массированную атаку по Чернобаевке, под обстрелами оказались спортзал, котельная, детсад и здание ЦНАПа.
"Для проведения оперативного ремонта поврежденных помещений оперативно предоставили комплекты стройматериалов", – написал глава ОВА.
По данным Ярослава Янушевича, люди не пострадали.
- Напомним, Генеральный штаб отчитывался, что в течение 30 декабря оккупанты нанесли 5 ракетных и 29 авиационных ударов, также совершили 80 обстрелов из РСЗО.
- 30 декабря кафиры 31 раз атаковали Херсон, поражены дома и газопровод.
- Ночью и утром 31 декабря продолжались обстрелы Донецкой области, враг ударил по Константиновке, в Лимане разрушен отдел полиции.
- В ночь на 31 декабря войска РФ обстреливали Днепропетровщину: оккупанты били из артиллерии по Мировской и Марганецкой общинам Никопольского района.
- Россияне в ночь на 31 декабря нанесли ракетный удар по военному городку в Черниговской области.
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