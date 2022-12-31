На протяжении суток оккупанты обстреливали Чернобаевку: под огнем гражданская инфраструктура

Об этом проинформировал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в телеграме.

Отмечается, что 30 декабря россияне совершили массированную атаку по Чернобаевке, под обстрелами оказались спортзал, котельная, детсад и здание ЦНАПа.

"Для проведения оперативного ремонта поврежденных помещений оперативно предоставили комплекты стройматериалов", – написал глава ОВА.

По данным Ярослава Янушевича, люди не пострадали.

Напомним, Генеральный штаб отчитывался, что в течение 30 декабря оккупанты нанесли 5 ракетных и 29 авиационных ударов, также совершили 80 обстрелов из РСЗО.

30 декабря кафиры 31 раз атаковали Херсон, поражены дома и газопровод.

Ночью и утром 31 декабря продолжались обстрелы Донецкой области, враг ударил по Константиновке, в Лимане разрушен отдел полиции.

В ночь на 31 декабря войска РФ обстреливали Днепропетровщину: оккупанты били из артиллерии по Мировской и Марганецкой общинам Никопольского района.

Россияне в ночь на 31 декабря нанесли ракетный удар по военному городку в Черниговской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb