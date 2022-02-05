На протяжении суток на фронте не зафиксировано нарушений режима "тишины"
В течение суток, 4 февраля, на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
За прошедшие сутки, 4 февраля, и по состоянию на 7 часов утра субботы со стороны российских оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в штабе ООС.
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