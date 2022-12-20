Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией На протяжении ночи россияне били по Никопольщине: повреждены линии электропередачи, газопроводы и дома

На протяжении ночи россияне били по Никопольщине: повреждены линии электропередачи, газопроводы и дома

20 декабря, 2022 вторник
08:30
война с Россией

В ночь на 20 декабря российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего повреждена линия электропередачи, газопроводы и дома

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он отметил, что захватчики нанесли удар по двум общинам - Мировской и Покровской. По мирным селам они выпустили не менее 20 снарядов.

Пострадавших нет. Поврежден десяток частных домов и хозяйственных построек, а также газопроводы и линия электропередачи.

"В других районах ночь с тревогой и без атак. И на эту минуту спокойно", - написал Резниченко.

  • За 19 декабря российские захватчики 83 раза обстреливали пограничные населенные пункты Сумщины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Днепропетровщина
Никополь
Военные новости
Читайте также:
Представник ГУР Вадим Скібіцький
18 декабря, 2022 воскресенье
Путин трижды откладывал сроки начала вторжения в Украину, - замглавы ГУР Скибицкий
лукашенко з путіним
18 декабря, 2022 воскресенье
Ликвидация режима Лукашенко выведет Украину в ранг великих государств, - эксперт Defense Express Киричевски
Літак а-50 (РФ)
18 декабря, 2022 воскресенье
Возвращение в Беларусь из РФ самолетов А-50 и появление российских медицинских авто на Гомельщине - нехорошие признаки, - руководитель "Белого легиона" Бульба
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.48
    Покупка 39.48
    Продажа 40.21
  • EUR
    Покупка 41.07
    Продажа 42.15
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
20 декабря
09:38
На фото потери россиян
Потери РФ в войне против Украины превысили 99 тыс. человек погибшими, - Генштаб ВСУ
09:28
Обновлено
В Киеве до сих пор действуют аварийные отключения света, некоторые котельные работают по очереди
09:16
За время полномасштабной войны оккупанты убили 1271 человека на территории Донбасса
09:14
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
В британской разведке назвали настоящую цель встречи Путина с Шойгу, Герасимовым и Суровикиным
09:12
Обновлено
В Киеве возобновили движение поездов на всех линиях метро
09:02
Эксклюзив
В Луганской области ухудшается логистика россиян, - глава ВА Северодонецкого района Власенко
08:52
Сборная Аргентины вернулась в Буэнос-Айрес после победы на ЧМ-2022, чемпионов среди ночи встречают сотни тысяч фанатов
08:18
В Швеции одному из подозреваемых в шпионаже в пользу России грозит пожизненное заключение
08:13
Солдаты Беларуси и РФ продолжают находиться вблизи границ с Украиной, а ВСУ отразили атаки около 10 городов и сел, - возведение Генштаба
08:09
OPINION
Юрий Бутусов
Почему законопроект об уголовной ответственности военных вреден
07:18
Лукашенко путин
ISW: Лукашенко отклонил усилия Путина по дальнейшей российско-белорусской интеграции
07:10
Великобритания показала банкноты с изображением короля Чарльза ІІІ
06:45
В Брянской области частично обесточен поселок и повреждены железнодорожные пути, местные власти обвиняют ВСУ в обстреле
06:35
Боевики ИГИЛ расстреляли крестьян и машину с гражданскими в Ираке, есть погибшие
06:05
Google анонсировал новое приложение, распознающее неразборчивый почерк врачей
06:00
Греция и Турция провели тайные переговоры при посредничестве Германии
05:58
Белый дом
Америка следит за размещением российских сил в Беларуси, - Белый дом
05:36
В ГУР назвали, кого РФ забирает на обменах пленными реже всего
05:30
ООН "изучает информацию" о предоставлении Ираном беспилотников, которыми Россия терроризирует Украину
05:03
Госдеп США: во время визита Блинкена в Китай "война РФ против Украины будет в повестке дня"
04:39
Маска пригласили в Европарламент на разговор по ситуации с Twitter, – Politico
04:16
МВФ
МВФ одобрил новую мониторинговую программу, которая будет привлекать доноров для Украины
03:57
США пригрозили Беларуси новыми санкциями в случае более активной помощи Москве в войне с Украиной
03:30
В течение 19 декабря Сумщина подверглась 83 обстрелам оккупантов
03:03
Армия держится на дисциплине: Залужный поддержал закон об усилении наказаний для военнослужащих
02:37
"Наверное, орки проверяют новогодние салюты": в Мелитополе раздались два взрыва
02:10
В Киеве после ночного обстрела РФ не работают 10 котельных, 144 дома без тепла, - Кличко
01:43
Зеленский просит власти Грузии "проявить милосердие" и отпустить Саакашвили на лечение за границу
01:15
Лидеры стран Северной Европы на саммите JEF подвергли критике заявление Макрона о "гарантиях безопасности" для России
00:48
1300 км линии фронта: Бахмут ломает не только армию РФ, но и русских наемников, - Зеленский
00:26
КСУ
Закон о КСУ: Венецианская комиссия рекомендует, чтобы большинство экспертов по отбору судей были независимыми
00:16
В результате ракетного удара РФ по Херсону погиб мирный житель, разрушены школа и здания госучреждений
2022, понедельник
19 декабря
23:42
В Германии заморожены около 5 млрд евро активов из-за санкций против РФ
23:07
Штурм Капитолия: комитет Конгресса США рекомендовал обвинить Трампа в преступлениях по четырем статьям
22:55
"Плевок в лицо воинам и волонтерам": нардепка-"слуга" Янченко заявила о выходе из партии из-за поступка главы "СН" Шуляк
22:23
У Путина прокомментировали введение потолка цен на газ странами ЕС
22:11
В Киеве и области покрытие интернета после российской атаки упало на 50%, - организация по кибербезопасности NetBlocks
21:50
"Никакого умысла нанести вред не было": в ГСЧС прокомментировали взрыв в штаб-квартире польской полиции
21:39
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Россия перенесла запуски дронов-камикадзе по Украине из Крыма в Краснодарский край. Колонка Сергея Згурца
21:35
Обзор
Визит Путина в Беларусь, отбор на Евровидение в укрытии, идентификация жертв агрессии России и послеродовая депрессия беженок. Мировые СМИ об Украине 19 декабря
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV