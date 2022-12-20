Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он отметил, что захватчики нанесли удар по двум общинам - Мировской и Покровской. По мирным селам они выпустили не менее 20 снарядов.

Пострадавших нет. Поврежден десяток частных домов и хозяйственных построек, а также газопроводы и линия электропередачи.

"В других районах ночь с тревогой и без атак. И на эту минуту спокойно", - написал Резниченко.

За 19 декабря российские захватчики 83 раза обстреливали пограничные населенные пункты Сумщины.