На протяжении ночи россияне били по Никопольщине: повреждены линии электропередачи, газопроводы и дома
В ночь на 20 декабря российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего повреждена линия электропередачи, газопроводы и дома
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Он отметил, что захватчики нанесли удар по двум общинам - Мировской и Покровской. По мирным селам они выпустили не менее 20 снарядов.
Пострадавших нет. Поврежден десяток частных домов и хозяйственных построек, а также газопроводы и линия электропередачи.
"В других районах ночь с тревогой и без атак. И на эту минуту спокойно", - написал Резниченко.
- За 19 декабря российские захватчики 83 раза обстреливали пограничные населенные пункты Сумщины.
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