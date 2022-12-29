На протяжении ночи россияне били по Никопольщине из артиллерии: поражены дома и линии электропередачи
В ночь на 29 декабря оккупанты трижды били по громадам Никопольского района, под огнем тяжелой артиллерии оказалась гражданская инфраструктура
Об этом отчитался председатель Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.
В ночь на 29 декабря Никопольский район трижды находился под атакой из тяжелой артиллерии. Оккупанты били по Никополю и Марганецкой громаде: российские попадания зафиксированы в линии электропередачи и несколько частных домов.
Глава ОВА отмечает, что люди не пострадали.
- За день 28 декабря российские захватчики нанесли 70 ударов по территории Сумской области: агрессор использовал артиллерию, минометы и квадрокоптер.
- Вечером 28 декабря украинская ПВО сбила 5 российских БПЛА, пытавшихся ударить по Днепропетровской области.
- Ночью армия РФ обстреляла два села возле Запорожья, повреждены газопровод и линия электроснабжения.
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