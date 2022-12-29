Об этом отчитался председатель Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

В ночь на 29 декабря Никопольский район трижды находился под атакой из тяжелой артиллерии. Оккупанты били по Никополю и Марганецкой громаде: российские попадания зафиксированы в линии электропередачи и несколько частных домов.

Глава ОВА отмечает, что люди не пострадали.

За день 28 декабря российские захватчики нанесли 70 ударов по территории Сумской области: агрессор использовал артиллерию, минометы и квадрокоптер.

Вечером 28 декабря украинская ПВО сбила 5 российских БПЛА, пытавшихся ударить по Днепропетровской области.

Ночью армия РФ обстреляла два села возле Запорожья, повреждены газопровод и линия электроснабжения.

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