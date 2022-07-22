Об этом в телеграмм сообщил председатель Киевской ОВ Алексей Кулеба.

Недалеко от села Андреевка Бучанского района на мине подорвался трактор. Водитель, который осуществлял сельскохозяйственные работы, телесных повреждений не получил. На место прибыли спасатели и другие службы.

В то же время руководство Киевской области подчеркивает, что не следует забывать об опасности. Ведь после российской оккупации необследованными остаются еще немало полей, лесных массивов и водохранилищ региона.

Добавим, в Запорожье 6 июля мужчина подорвался на вражеской кассете от ракеты.

В Одесской области 15 июля отдыхающий во время купания подорвался на мине.