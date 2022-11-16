На противотанковой мине подорвался автомобиль николаевского водоканала
16 ноября во время ремонта водопровода Днепр - Николаев подорвался автомобиль бригады водоканала, работники не пострадали
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"Друзья, сегодня во время ремонта нашего водопровода Днепр - Николаев взорвался автомобиль бригады водоканала. КамАЗ наехал на противотанковую мину. К счастью, никто из наших работников не пострадал", – сообщил городской голова.
Ремонтные работы на водопроводе будут продолжены.
"Наша победа дается нам высокой ценой. Так же и все восстановительные работы. Поэтому когда у меня спрашивают о сроках ремонта водопровода, я всегда отвечаю: в этом случае мы работаем не на время", – заявил Сенкевич.
Поскольку коммунальщики работают в чрезвычайно опасных условиях, городской голова попросил набраться терпения и специалистам спокойно выполнять свою работу.
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