Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Друзья, сегодня во время ремонта нашего водопровода Днепр - Николаев взорвался автомобиль бригады водоканала. КамАЗ наехал на противотанковую мину. К счастью, никто из наших работников не пострадал", – сообщил городской голова.

Ремонтные работы на водопроводе будут продолжены.

"Наша победа дается нам высокой ценой. Так же и все восстановительные работы. Поэтому когда у меня спрашивают о сроках ремонта водопровода, я всегда отвечаю: в этом случае мы работаем не на время", – заявил Сенкевич.

Поскольку коммунальщики работают в чрезвычайно опасных условиях, городской голова попросил набраться терпения и специалистам спокойно выполнять свою работу.

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