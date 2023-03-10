Об этом сообщили в грузинской службе Радио Свобода.

Как отметили журналисты, МВД Грузии подтвердило задержание Надима Хмаладзе: это произошло на площади Свободы в Тбилиси 8 марта около 16:00. 8 марта родственники и адвокат несколько часов искали мужчину, а вечером установили, что он находится в СИЗО Загесе.

Примечательно, что Надим Хмаладзе прибыл в Тбилиси утром 6 марта, уже тогда держали его на паспортном контроле и не объяснили почему. После его преследовали четверо неизвестных.

"Он считает, что эти люди были сотрудниками криминальной полиции, которых в конце концов задержали", – сказал адвокат.

Надим Хмаладзе обвиняют в неповиновении и хулиганстве, в то время как адвокат и задержанный не видели протокола о задержании.

"Ни он, ни я не видели протокола задержания. Ему в устной форме сказали, что речь идет о словесных оскорблениях, что трудно доказать – на момент задержания он не мог совершить преступление, он давал интервью журналисту", – рассказал адвокат.

Журналисты добавили, что Надим Хмаладзе одним из первых грузинских добровольцев отправился в Украину и активно участвовал в боевых действиях против России.