На протестах в Грузии задержали воевавшего за Украину добровольца: его преследовали
Во время протестов в Тбилиси задержали добровольца Надима Хмаладзе, воевавшего против российской армии в рядах ВСУ: перед заключением его преследовали 4 человека
Об этом сообщили в грузинской службе Радио Свобода.
Как отметили журналисты, МВД Грузии подтвердило задержание Надима Хмаладзе: это произошло на площади Свободы в Тбилиси 8 марта около 16:00. 8 марта родственники и адвокат несколько часов искали мужчину, а вечером установили, что он находится в СИЗО Загесе.
Примечательно, что Надим Хмаладзе прибыл в Тбилиси утром 6 марта, уже тогда держали его на паспортном контроле и не объяснили почему. После его преследовали четверо неизвестных.
"Он считает, что эти люди были сотрудниками криминальной полиции, которых в конце концов задержали", – сказал адвокат.
Надим Хмаладзе обвиняют в неповиновении и хулиганстве, в то время как адвокат и задержанный не видели протокола о задержании.
"Ни он, ни я не видели протокола задержания. Ему в устной форме сказали, что речь идет о словесных оскорблениях, что трудно доказать – на момент задержания он не мог совершить преступление, он давал интервью журналисту", – рассказал адвокат.
Журналисты добавили, что Надим Хмаладзе одним из первых грузинских добровольцев отправился в Украину и активно участвовал в боевых действиях против России.
- Напомним, в августе 2022 года сообщалось , что министерство обороны Грузии могло предоставить России информацию о бывших военных, воюющих в Украине против российских оккупантов. В частности, дело Надима Хмаладзе и данные о его семье опубликовали на одном из пророссийских Telegram-каналов.
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