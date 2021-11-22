На прошлой неделе оккупанты 58 раз нарушили режим "тишины" на востоке Украины, - разведка
В течение недели 15-21 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины зафиксировало 58 случаев нарушения россиянами режима прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.
"Враг, провоцируя ответ украинских воинов, практически по всей линии столкновения вел бепокоящий огонь. Количество нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск составило 58 случаев", - говорится в сообщении.
В ответ на обстрел противника украинские военные 31 раз открывали огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Кроме того, вражеские беспилотники трижды пересекали линию столкновения с целью сбора разведывательных данных.
- Напомним, 19 ноября в зоне ООС погиб старший солдат Уберт Мрачковский.
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