На прошлой неделе оккупанты 58 раз нарушили режим "тишины" на востоке Украины, - разведка

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.



"Враг, провоцируя ответ украинских воинов, практически по всей линии столкновения вел бепокоящий огонь. Количество нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск составило 58 случаев", - говорится в сообщении.



В ответ на обстрел противника украинские военные 31 раз открывали огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.



Кроме того, вражеские беспилотники трижды пересекали линию столкновения с целью сбора разведывательных данных.

Напомним, 19 ноября в зоне ООС погиб старший солдат Уберт Мрачковский.