Об этом сообщает CNN.

В штате Джорджия все еще продолжаются выборы в Сенат, которые будут завершены в декабрьском втором туре и будут определять, насколько большим будет большинство демократов.

Победа республиканцев в Палате представителей завершит второй срок пребывания демократки Нэнси Пелоси в должности спикера в январе.

Как пишет CNN, в палату вернется идеология бывшего президента США Дональда Трампа.

"Новая Палата представителей под руководством республиканцев наверняка сделает жизнь Белого дома более сложной до конца срока правления Байдена, как президент признал перед выборами, когда он сказал журналистам, что потеря большинства Демократической партии сделает ситуацию более сложной", - пишет CNN.

8 ноября в США прошло голосование на промежуточных выборах в конгресс.

Президент Джо Байден удовлетворен предварительными результатами выборов в США и отказывается менять курс. Он также считает , что Россия ожидала решения о сдаче Херсона до завершения выборов в США.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал предварительные результаты промежуточных выборов и разочарованием, и вместе с тем "очень большой победой".

Демократическая партия сохранила большинство в верхней палате конгресса США благодаря решающей победе на промежуточных выборах в штате Невада.

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