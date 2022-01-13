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На продуктовые субсидии нужно 70-80 млрд грн, – экономист Пендзин

13 января, 2022 четверг
16:18
Экономика Олег Пендзин

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в Украине должны внедрить систему продуктовых субсидий

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор".

"Правительству нужно искать деньги в бюджете, надо резать инвестиционные программы. Я не говорю о "Большом строительстве" - это "праздное" дело. Давайте что-то другое режьте, вы же есть кучу других вещей, которые можете порезать. По нашим подсчетам, нам нужно 70-80 млрд грн для того, чтобы положить начало продуктовым субсидиям", - сказал эксперт.

По его словам, как бы государство не перекладывало этот тагар на плечи бизнеса, это не остановит рост цен и будет продолжаться.

"Если на 10% поднять цену на хлеб, мы получим ситуацию, когда люди начнут, как во злые времена голода, резать буханку на кусочки, чтобы растянуть на месяц. Не может быть такого в стране, которая произвела 72 млн тонн зерновых в год. Без продуктовых субсидий, без фактической помощи малоимущим Украина дальше жить не будет.В Раде и правительстве ищите 50-70 млрд. грн. ", - подытожил Пендзин.

  • Напомним, советник президента Олег Устенко сообщил , что Офисом президента Владимира Зеленского изучается возможность внедрения в Украине так называемых "продуктовых чеков" или выплат, которые можно потратить на продуктовые товары. Таким образом, государство, по его словам, может поддержать социально незащищенных украинцев во время значительной инфляции, вызванной удорожанием энергоресурсов.
  • Потребительские цены в декабре за месяц выросли на 0,6%, а в целом за 2021 год – на 10%. Цены на продукты питания за год выросли на 10,8%, что в основном обусловлено ценами на сахар, растительное масло и яйца. За год они выросли на 61,5%, 57,7% и 47% соответственно. Алкогольные напитки подорожали на 9,8% в год.
  • Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев выступает за идею поддержки социально незащищенных граждан финансовыми выплатами через Действие, но без необходимости потратить их только на продукты.

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субсидии
Комментарий с Кристиной Шкудор
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