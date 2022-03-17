"На примере Украины мы показали, чего ожидаем": РФ намекнула Боснии и Герцеговине на агрессию в случае попытки вступить в НАТО

Об этом заявил посол РФ в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов в телеэфире боснийского телеканала, сообщает Балканский обозреватель .



"Если она (Босния и Герцеговина) решит быть участником чего-то, - это внутреннее дело. Но другое дело – наша реакция. На примере Украины мы показали, чего мы ожидаем. Если будет угроза, мы будем реагировать", – заявил Калабухов.



Он отметил, что не думает, что "в какой-то фантазии, в какой-то реальности Босния и Герцеговина становится членом НАТО", потому что в стране "нет консенсуса, и Боснии и Герцеговине не будет так легко принять решение при этих обстоятельствах".



По словам посла РФ, пока у России нет плана действий по стране и Москва будет реагировать, "анализируя стратегическую и геополитическую ситуацию".



Глава Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич осудил заявление Калабухова.



"Сообщение российского посла о том, что наступит реакция России, приведение примера Украины, против которой Россия совершает агрессию, является однозначным, но в то же время неприемлемым для Боснии и Герцеговины", - подчеркнул Комшич.



Он отметил, что решение о вступлении в НАТО может быть только решением институтов Боснии и Герцеговины, а не "поводом для нападения на Боснию и Герцеговину".



Босния и Герцеговина была приглашена НАТО присоединиться к Плану действий по членству (ПДЧ) в 2010 году. В то же время сербская часть государства, Республика Сербская, в 2017 г. провозгласила свой военный нейтралитет.



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