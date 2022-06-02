На приложение еВраг поступило уже более 700 заявок о коллаборантах, - Минобороны
Большинство заявок были с доказательствами, геолокациями и фото/видео тех людей, которые перешли на сторону врага
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Также в министерстве напомнили о том, как можно сообщить об обнаруженном враге и о том, что всегда нужно быть осторожным и осмотрительным.
Чтобы сообщить СБУ о коллаборанте в несколько кликов нужно:
- Зайти в чат еВраг с главного экрана приложения Дия или по ссылке в Telegram;
- Выбрать опцию "Сообщить о коллаборантах";
- Указать их геолокацию и добавить фото или видео;
- Описать, почему вы считаете человека коллаборантом и подробности его помощи врагу.
Если не удалось снять коллаборанта на камеру, можно отправить заявку только с текстом. Однако рассказать обо всех подробностях.
"Снимайте коллаборантов скрытой камерой без звука и с безопасного места. А после сообщения в чатбот не забудьте удалить переписку с врагом и фото с вашего телефона. Благодарны каждому, кто берет в руки цифровое оружие. Продолжайте это делать и дальше. Приблизим победу и восстановим справедливость вместе!", - отмечают в Министерстве.
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