На Прикарпатье в спортивном лагере отравились 17 человек
В Ивано-Франковской области 16 детей и один взрослый, приехавшие на спортивные сборы в поселое Яблуница, попали в больницу с отравлением
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Как отмечается, 22 июля в полицию Яремчанщины пришло сообщение из районной больницы о поступлении в приемный покой больных из спортивного лагеря.
Речь идет об 1 взрослом и 16 детях 7-13 лет, отдыхавших в одном из комплексов, расположенном в Яблунице Поляницкой ОТГ.
Поставленный медицинскими работникамии предварительный диагноз - острый гастроэнтерит. Состояние больных средней тяжести, они доставлены в больницы Яремчи и Надворной.
Полицейские предварительно установили, что в указанный комплекс на отдых 17 июля прибыли 243 ребенка в возрасте от 6 до 16 лет, а также взрослые - 22 родителя и 11 тренеров. Речь идет о жителях Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Киевской областей.
Следователи начали уголовное производство и осуществляют досудебное расследование по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины.
Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.
На месте происшествия продолжают работать полицейские Яремчанщины.
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