На Прикарпатье в спортивном лагере отравились 17 человек

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, 22 июля в полицию Яремчанщины пришло сообщение из районной больницы о поступлении в приемный покой больных из спортивного лагеря.

Речь идет об 1 взрослом и 16 детях 7-13 лет, отдыхавших в одном из комплексов, расположенном в Яблунице Поляницкой ОТГ.

Поставленный медицинскими работникамии предварительный диагноз - острый гастроэнтерит. Состояние больных средней тяжести, они доставлены в больницы Яремчи и Надворной.

Полицейские предварительно установили, что в указанный комплекс на отдых 17 июля прибыли 243 ребенка в возрасте от 6 до 16 лет, а также взрослые - 22 родителя и 11 тренеров. Речь идет о жителях Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Киевской областей.

Следователи начали уголовное производство и осуществляют досудебное расследование по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

На месте происшествия продолжают работать полицейские Яремчанщины.

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