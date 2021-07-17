На Прикарпатье в летнем лагере массово отравились дети
В Ивано-Франковской области в летнем лагере отравились дети, семеро из которых госпитализированы
Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Ивано-Франковской области в facebook.
Массовое отравление детей произошло в летнем лагере в селе Татаров. Госпитализированы семеро детей.
Предварительный диагноз пострадавших - острый гастроэнтерит, их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести.
Сейчас ведется проверка по факту отравления. На пробы взяли готовые блюда и питьевую воду, проведены смывы на кишечную палочку и патологическую флору.
- В понедельник, 12 июля, в Закарпатской области на Перечинском лесохимкомбинате произошло массовое отравление работников: один из них умер, четверо - попали в больницу
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