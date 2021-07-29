На Прикарпатье собирают деньги для семьи, потерявшей дом из-за авиакатастрофы

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова Коломыйского мэра Богдана Станиславского.



"Будем помогать. Прежде всего нужно составить проектно-сметную документацию. Исполком у нас будет 17 августа и тогда мы примем решение о помощи из резервного фонда бюджета", - сказал Станиславский.



По его словам, это может быть сумма в пределах 100 тыс. грн.



Как известно, семье, потерявшей свое жилье вчера из-за падения самолета, предоставили убежище владельцы гостиницы "Колыба у вуйка Василя".



Отмечается, что жители Коломыи инициировали сбор средств для семьи, потерявшей свой дом из-за крушения. Свою помощь они посвящают памяти погибшего авиатора Игоря Табанюк.а



Об этом написал житель города Назарий Тодорив на своей странице в Фейсбуке.



"Вчера было множество постов и комментариев об авиакатастрофе. Но я вам предлагаю не словом, а делом почтить светлую память Игоря Табанюка. Вместо лайков под постами и комментариев, лучше сбросьте 1, 2, 5 грн той женщине, у которой сгорел дом. Я думаю, что это будет лучшее проявление уважения к Игорю Табанюку", - отметил Тодорив.

Напомним, что вчера, 28 июля, в Коломые на дом упал легкомоторный спортивный самолет, в результате крушения погибли четыре человека.

Впоследствии стало известно, что в авиакатастрофе погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк. Кроме того, погибли трое иностранцев, находившихся в самолете.